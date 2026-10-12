Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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12.10.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty verzeichnet am Nachmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 563,08 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 563,08 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'805 Punkten notiert. Die Ulta Beauty-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 555,24 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 566,91 USD. Zuletzt wechselten 13'739 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 714,77 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 26,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 443,90 USD erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 27.08.2026 legte Ulta Beauty die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,78 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.79 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.04 Mrd. USD ausgewiesen.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,01 USD je Ulta Beauty-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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