Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Abend tiefer

Die Ulta Beauty-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 535,28 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'755 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Ulta Beauty-Aktie bei 532,78 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 537,99 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ulta Beauty-Aktien beläuft sich auf 34'988 Stück.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 714,77 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,53 Prozent. Am 01.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 443,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ulta Beauty-Aktie 17,07 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 erhielten Ulta Beauty-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 02.06.2026 hat Ulta Beauty die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,70 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.16 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.85 Mrd. USD in den Büchern standen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ulta Beauty einen Gewinn von 28,80 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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