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Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031

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12.08.2026 16:29:00

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Mittwochnachmittag mit Einbussen

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Mittwochnachmittag mit Einbussen

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 535,00 USD.

Ulta Beauty
432.24 CHF -2.31%
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Die Ulta Beauty-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 535,00 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'751 Punkten steht. In der Spitze büsste die Ulta Beauty-Aktie bis auf 533,80 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 537,99 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8'610 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 714,77 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ulta Beauty-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 443,90 USD am 01.07.2026. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 20,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Ulta Beauty-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 02.06.2026 hat Ulta Beauty in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Ulta Beauty hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,70 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Ulta Beauty 3.16 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.85 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Ulta Beauty im Jahr 2027 28,80 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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