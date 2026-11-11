Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Abend mit Kursabschlägen

Die Ulta Beauty-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 655,67 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'625 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Ulta Beauty-Aktie bis auf 649,84 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 653,40 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 36'078 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 714,77 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,01 Prozent hinzugewinnen. Am 01.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 443,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Verlust von 32,30 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Ulta Beauty-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Ulta Beauty liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,78 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.04 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Ulta Beauty-Gewinn in Höhe von 29,02 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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