Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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11.09.2026 20:27:13
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty schiebt sich am Freitagabend vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Ulta Beauty. Zuletzt wies die Ulta Beauty-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 541,96 USD nach oben.
Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,2 Prozent auf 541,96 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'667 Punkten notiert. Die Ulta Beauty-Aktie zog in der Spitze bis auf 544,40 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 541,17 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41'724 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 714,77 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,89 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 443,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Ulta Beauty-Aktie. Ulta Beauty veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,78 USD je Aktie erzielt worden. Ulta Beauty hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.04 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,99 USD je Ulta Beauty-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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