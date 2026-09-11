Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Freitagnachmittag schwächer

Das Papier von Ulta Beauty gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 532,00 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'671 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Ulta Beauty-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 531,86 USD aus. Bei 541,17 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'490 Ulta Beauty-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 714,77 USD erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,36 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 01.07.2026 auf bis zu 443,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Ulta Beauty-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Ulta Beauty am 27.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,78 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,87 Prozent auf 3.04 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 28,99 USD je Ulta Beauty-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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