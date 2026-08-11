Ulta Beauty Aktie News: Anleger schicken Ulta Beauty am Abend auf rotes Terrain

Das Papier von Ulta Beauty gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 541,53 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'727 Punkten realisiert. Die Ulta Beauty-Aktie gab in der Spitze bis auf 541,00 USD nach. Bei 543,28 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 38'220 Ulta Beauty-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 714,77 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 31,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 443,90 USD erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 21,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Ulta Beauty-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ulta Beauty 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ulta Beauty am 02.06.2026. Das EPS wurde auf 7,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.16 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ulta Beauty einen Umsatz von 2.85 Mrd. USD eingefahren.

Experten taxieren den Ulta Beauty-Gewinn für das Jahr 2027 auf 28,80 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

Ulta Beauty-Aktie fällt: Umsatzwachstumsprognose für 2026 enttäuscht

NYSE-Handel S&P 500 beginnt Dienstagshandel im Minus

S&P 500-Handel aktuell: Gewinne im S&P 500