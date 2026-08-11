Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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11.08.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Dienstagnachmittag Verlust reich
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 546,14 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die Ulta Beauty-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 546,14 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'757 Punkten liegt. Im Tief verlor die Ulta Beauty-Aktie bis auf 541,82 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 543,28 USD. Von der Ulta Beauty-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11'285 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 714,77 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 23,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 443,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Mit Abgaben von 18,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Ulta Beauty-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Ulta Beauty liess sich am 02.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 7,74 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,70 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Ulta Beauty 3.16 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.85 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
In der Ulta Beauty-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 28,80 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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