Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Abend mit Verlusten

Um 20:26 Uhr rutschte die Ulta Beauty-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 664,27 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'507 Punkten steht. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 655,78 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 664,34 USD. Der Tagesumsatz der Ulta Beauty-Aktie belief sich zuletzt auf 39'918 Aktien.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 714,77 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,60 Prozent hinzugewinnen. Bei 443,90 USD fiel das Papier am 01.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Ulta Beauty-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ulta Beauty am 27.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 6,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,78 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ulta Beauty in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.04 Mrd. USD im Vergleich zu 2.79 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Ulta Beauty ein EPS in Höhe von 29,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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