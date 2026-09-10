Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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10.09.2026 20:27:13
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty tendiert am Abend nahe Vortagesschluss
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von Ulta Beauty. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Ulta Beauty-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 541,44 USD.
Die Ulta Beauty-Aktie wies um 20:26 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 541,44 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'590 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Ulta Beauty-Aktie bis auf 542,30 USD. Die Ulta Beauty-Aktie sank bis auf 535,25 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 537,40 USD. Der Tagesumsatz der Ulta Beauty-Aktie belief sich zuletzt auf 43'297 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 714,77 USD. 32,01 Prozent Plus fehlen der Ulta Beauty-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 01.07.2026 auf bis zu 443,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Ulta Beauty gewährte am 27.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 6,55 USD gegenüber 5,78 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.04 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ulta Beauty einen Umsatz von 2.79 Mrd. USD eingefahren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 28,99 USD je Ulta Beauty-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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