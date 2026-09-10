Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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10.09.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty fällt am Nachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 536,85 USD.
Die Ulta Beauty-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 536,85 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'603 Punkten steht. Im Tief verlor die Ulta Beauty-Aktie bis auf 535,25 USD. Mit einem Wert von 537,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 9'922 Ulta Beauty-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 714,77 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ulta Beauty-Aktie 33,14 Prozent zulegen. Am 01.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 443,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,31 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Ulta Beauty-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Ulta Beauty liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ulta Beauty in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.04 Mrd. USD im Vergleich zu 2.79 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 28,99 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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