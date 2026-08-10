Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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10.08.2026 20:27:13
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Abend in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 551,13 USD.
Der Ulta Beauty-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 551,13 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'749 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Ulta Beauty-Aktie bis auf 547,87 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 560,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 56'730 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 714,77 USD. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 22,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.07.2026 bei 443,90 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ulta Beauty-Aktie derzeit noch 19,46 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 02.06.2026 äusserte sich Ulta Beauty zu den Kennzahlen des am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,74 USD gegenüber 6,70 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.16 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.85 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Ulta Beauty ein EPS in Höhe von 28,80 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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