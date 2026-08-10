Ulta Beauty Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Ulta Beauty

Die Ulta Beauty-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 553,92 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'765 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Ulta Beauty-Aktie bis auf 552,97 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 560,99 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 13'730 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 714,77 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 443,90 USD. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 19,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Ulta Beauty 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ulta Beauty am 02.06.2026. Das EPS lag bei 7,74 USD. Im letzten Jahr hatte Ulta Beauty einen Gewinn von 6,70 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.16 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ulta Beauty einen Umsatz von 2.85 Mrd. USD eingefahren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Ulta Beauty ein EPS in Höhe von 28,80 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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