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09.11.2026 20:27:13
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Abend in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Ulta Beauty. Zuletzt stieg die Ulta Beauty-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 670,70 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,0 Prozent auf 670,70 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'546 Punkten liegt. Die Ulta Beauty-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 670,70 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 653,66 USD. Der Tagesumsatz der Ulta Beauty-Aktie belief sich zuletzt auf 51'024 Aktien.
Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 714,77 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 6,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 443,90 USD am 01.07.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 33,82 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2026 erhielten Ulta Beauty-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ulta Beauty am 27.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,78 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 3.04 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 2.79 Mrd. USD umgesetzt.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 29,02 USD je Ulta Beauty-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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