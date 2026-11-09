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09.11.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Montagnachmittag gesucht
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 652,40 USD zu.
Um 16:28 Uhr sprang die Ulta Beauty-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 652,40 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'516 Punkten liegt. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 660,00 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 653,66 USD. Von der Ulta Beauty-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13'748 Stück gehandelt.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 714,77 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ulta Beauty-Aktie derzeit noch 9,56 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 443,90 USD am 01.07.2026. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 31,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Ulta Beauty-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Ulta Beauty am 27.08.2026. Das EPS lag bei 6,55 USD. Im letzten Jahr hatte Ulta Beauty einen Gewinn von 5,78 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent auf 3.04 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ulta Beauty einen Gewinn von 29,02 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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