Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty zeigt sich am Freitagabend fester

Um 20:26 Uhr ging es für das Ulta Beauty-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 569,57 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'812 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 570,95 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 568,14 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 45'100 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 714,77 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 443,90 USD fiel das Papier am 01.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie.

Ulta Beauty-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Ulta Beauty liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 6,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ulta Beauty 5,78 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.04 Mrd. USD – ein Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ulta Beauty 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,01 USD je Ulta Beauty-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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