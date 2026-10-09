Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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09.10.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Nachmittag kaum bewegt
Die Aktie von Ulta Beauty zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Ulta Beauty-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 563,89 USD.
Die Ulta Beauty-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 563,89 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'794 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 568,75 USD. Die Abwärtsbewegung der Ulta Beauty-Aktie ging bis auf 563,89 USD. Bei 568,14 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 12'953 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (714,77 USD) erklomm das Papier am 19.02.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ulta Beauty-Aktie 26,76 Prozent zulegen. Am 01.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 443,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ulta Beauty-Aktie 21,28 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Ulta Beauty-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 27.08.2026 lud Ulta Beauty zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,55 USD gegenüber 5,78 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,87 Prozent auf 3.04 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ulta Beauty-Aktie in Höhe von 29,01 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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