Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 544,19 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'645 Punkten notiert. Die Ulta Beauty-Aktie gab in der Spitze bis auf 541,25 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 548,21 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13'919 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 714,77 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ulta Beauty-Aktie 31,35 Prozent zulegen. Bei 443,90 USD erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 22,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Ulta Beauty-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Ulta Beauty gewährte am 27.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 6,55 USD gegenüber 5,78 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,87 Prozent auf 3.04 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Ulta Beauty im Jahr 2027 28,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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