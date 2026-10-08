Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.10.2026 20:27:13
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty gewinnt am Abend an Boden
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 564,00 USD.
Das Papier von Ulta Beauty legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,4 Prozent auf 564,00 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'761 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 566,77 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 545,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 45'464 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 714,77 USD. Gewinne von 26,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 443,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,29 Prozent würde die Ulta Beauty-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Ulta Beauty-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ulta Beauty am 27.08.2026. Das EPS wurde auf 6,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,78 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ulta Beauty im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.04 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,01 USD je Ulta Beauty-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie
Ulta Beauty-Aktie fällt: Umsatzwachstumsprognose für 2026 enttäuscht
NYSE-Handel S&P 500 beginnt Dienstagshandel im Minus
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren im Plus am letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.