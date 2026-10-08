Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty gewinnt am Abend an Boden

Das Papier von Ulta Beauty legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,4 Prozent auf 564,00 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'761 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 566,77 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 545,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 45'464 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 714,77 USD. Gewinne von 26,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 443,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,29 Prozent würde die Ulta Beauty-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Ulta Beauty-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ulta Beauty am 27.08.2026. Das EPS wurde auf 6,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,78 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ulta Beauty im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.04 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,01 USD je Ulta Beauty-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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