Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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08.10.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Anleger schicken Ulta Beauty am Nachmittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 551,51 USD.
Das Papier von Ulta Beauty konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 551,51 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'788 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 551,51 USD erreichte die Ulta Beauty-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 545,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 10'481 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 714,77 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Mit einem Zuwachs von 29,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 443,90 USD erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ulta Beauty-Aktie derzeit noch 19,51 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Ulta Beauty 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 27.08.2026 legte Ulta Beauty die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Ulta Beauty hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,78 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,87 Prozent auf 3.04 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 29,01 USD je Aktie in den Ulta Beauty-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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