Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Dienstagabend mit Kurseinbussen

Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 547,87 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'692 Punkten liegt. Die Ulta Beauty-Aktie sank bis auf 541,82 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 563,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 71'035 Ulta Beauty-Aktien.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 714,77 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ulta Beauty-Aktie 30,46 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 01.07.2026 auf bis zu 443,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 23,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Ulta Beauty seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 27.08.2026 hat Ulta Beauty in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 6,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,78 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent auf 3.04 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Ulta Beauty ein EPS in Höhe von 28,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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