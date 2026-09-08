Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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08.09.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty wird am Dienstagnachmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,5 Prozent auf 550,06 USD.
Das Papier von Ulta Beauty gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 550,06 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'680 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 550,06 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 563,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ulta Beauty-Aktien beläuft sich auf 16'493 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 714,77 USD. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,94 Prozent. Bei 443,90 USD fiel das Papier am 01.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 23,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Ulta Beauty-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Ulta Beauty liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,55 USD, nach 5,78 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Ulta Beauty 3.04 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 28,98 USD je Ulta Beauty-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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