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08.05.2026 20:27:13

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty tendiert am Abend auf rotem Terrain

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty tendiert am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 525,68 USD ab.

Ulta Beauty
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Um 20:26 Uhr rutschte die Ulta Beauty-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 525,68 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'399 Punkten liegt. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 519,64 USD nach. Bei 529,55 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Ulta Beauty-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52'118 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 714,77 USD. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 26,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.05.2025 bei 386,50 USD. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 26,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Ulta Beauty 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 12.03.2026 legte Ulta Beauty die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.01.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 8,01 USD. Im letzten Jahr hatte Ulta Beauty einen Gewinn von 8,46 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ulta Beauty in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.90 Mrd. USD im Vergleich zu 3.49 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 28,62 USD je Ulta Beauty-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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