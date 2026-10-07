Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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07.10.2026 20:27:13
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty verteidigt am Abend Vortagesniveau
Die Aktie von Ulta Beauty zeigt am Mittwochabend wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Ulta Beauty-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 547,65 USD.
Im NASDAQ-Handel kam die Ulta Beauty-Aktie um 20:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 547,65 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'800 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Ulta Beauty-Aktie bis auf 554,00 USD. Das bisherige Tagestief markierte Ulta Beauty-Aktie bei 545,80 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 547,60 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ulta Beauty-Aktien beläuft sich auf 29'536 Stück.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 714,77 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,52 Prozent. Am 01.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 443,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ulta Beauty-Aktie 18,94 Prozent sinken.
Im Jahr 2026 erhielten Ulta Beauty-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 27.08.2026 hat Ulta Beauty die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,78 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.04 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.79 Mrd. USD in den Büchern standen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ulta Beauty einen Gewinn von 29,01 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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