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07.10.2026 16:29:00

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty verteuert sich am Nachmittag

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty verteuert sich am Nachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Ulta Beauty. Zuletzt konnte die Aktie von Ulta Beauty zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 551,57 USD.

Ulta Beauty
452.95 CHF -1.22%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 551,57 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'774 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Ulta Beauty-Aktie bis auf 554,00 USD. Bei 547,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 10'848 Ulta Beauty-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (714,77 USD) erklomm das Papier am 19.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,59 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2026 (443,90 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Verlust von 19,52 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Ulta Beauty seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Ulta Beauty am 27.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 6,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,78 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent auf 3.04 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 29,01 USD je Aktie in den Ulta Beauty-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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