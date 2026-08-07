Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Abend in Grün

Um 20:26 Uhr sprang die Ulta Beauty-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 556,13 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'739 Punkten notiert. Die Ulta Beauty-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 556,35 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 538,85 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 36'421 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 714,77 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Kursplus von 28,53 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 443,90 USD am 01.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ulta Beauty-Aktie derzeit noch 20,18 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Ulta Beauty seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Ulta Beauty gewährte am 02.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,74 USD, nach 6,70 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 3.16 Mrd. USD gegenüber 2.85 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 28,80 USD je Ulta Beauty-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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