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Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031

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07.08.2026 16:29:00

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty zeigt sich am Nachmittag fester

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 546,39 USD.

Ulta Beauty
444.56 CHF 1.55%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Ulta Beauty zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 546,39 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'750 Punkten liegt. Die Ulta Beauty-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 546,39 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 538,85 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 9'854 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 714,77 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ulta Beauty-Aktie 30,82 Prozent zulegen. Bei 443,90 USD erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Ulta Beauty-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 02.06.2026 legte Ulta Beauty die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 7,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 6,70 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.16 Mrd. USD – ein Plus von 11,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ulta Beauty 2.85 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 28,80 USD je Aktie in den Ulta Beauty-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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