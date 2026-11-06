Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Abend mit Abschlägen

Das Papier von Ulta Beauty gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 642,49 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'402 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Ulta Beauty-Aktie bis auf 637,82 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 640,41 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 31'803 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 714,77 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie. Am 01.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 443,90 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ulta Beauty-Aktie 44,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Ulta Beauty-Aktie. Ulta Beauty liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,78 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.04 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ulta Beauty einen Umsatz von 2.79 Mrd. USD eingefahren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,02 USD je Ulta Beauty-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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