Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Nachmittag mit Verlusten

Die Ulta Beauty-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 642,90 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'430 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Ulta Beauty-Aktie bei 640,41 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 640,41 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 7'361 Ulta Beauty-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 714,77 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 443,90 USD fiel das Papier am 01.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ulta Beauty-Aktie 44,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Ulta Beauty-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Ulta Beauty gewährte am 27.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 6,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ulta Beauty 5,78 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 3.04 Mrd. USD gegenüber 2.79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass Ulta Beauty im Jahr 2027 29,02 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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