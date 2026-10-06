Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty macht am Dienstagabend Boden gut

Die Ulta Beauty-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 543,71 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'826 Punkten notiert. Bei 551,19 USD erreichte die Ulta Beauty-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 540,83 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ulta Beauty-Aktien beläuft sich auf 30'384 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 714,77 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 23,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 443,90 USD. Mit einem Kursverlust von 18,36 Prozent würde die Ulta Beauty-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Ulta Beauty-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ulta Beauty am 27.08.2026. Das EPS wurde auf 6,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 5,78 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ulta Beauty im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.04 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ulta Beauty-Aktie in Höhe von 29,01 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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