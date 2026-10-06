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06.10.2026 16:29:00

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Ulta Beauty. Das Papier von Ulta Beauty legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 548,34 USD.

Ulta Beauty
454.19 CHF 0.67%
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Um 16:28 Uhr stieg die Ulta Beauty-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 548,34 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'820 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 549,40 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 540,83 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Ulta Beauty-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'951 Stück gehandelt.

Bei 714,77 USD erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ulta Beauty-Aktie 30,35 Prozent zulegen. Am 01.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 443,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 23,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Ulta Beauty-Aktie. Ulta Beauty gewährte am 27.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,78 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.04 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.79 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,01 USD je Ulta Beauty-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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