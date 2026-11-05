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05.11.2026 20:27:14
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Abend im Minus
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 645,67 USD.
Die Ulta Beauty-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 2,3 Prozent auf 645,67 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'375 Punkten steht. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 644,22 USD nach. Bei 668,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56'903 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 714,77 USD. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 9,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 443,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ulta Beauty-Aktie derzeit noch 31,25 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Ulta Beauty-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Ulta Beauty am 27.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,78 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.04 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.79 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Experten taxieren den Ulta Beauty-Gewinn für das Jahr 2027 auf 29,02 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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