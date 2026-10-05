Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty macht am Abend Boden gut

Das Papier von Ulta Beauty konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 547,67 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'778 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Ulta Beauty-Aktie bis auf 548,97 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 543,69 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28'982 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 714,77 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ulta Beauty-Aktie somit 23,38 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 01.07.2026 auf bis zu 443,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ulta Beauty-Aktie 23,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Ulta Beauty am 27.08.2026. Ulta Beauty hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,78 USD je Aktie gewesen. Ulta Beauty hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.04 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Ulta Beauty im Jahr 2027 29,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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