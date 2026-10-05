Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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05.10.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Montagnachmittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Zuletzt konnte die Aktie von Ulta Beauty zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 546,14 USD.
Das Papier von Ulta Beauty legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 546,14 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'756 Punkten liegt. Die Ulta Beauty-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 546,67 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 543,69 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 11'237 Ulta Beauty-Aktien.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 714,77 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ulta Beauty-Aktie somit 23,59 Prozent niedriger. Am 01.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 443,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Ulta Beauty am 27.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,78 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3.04 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.79 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Experten taxieren den Ulta Beauty-Gewinn für das Jahr 2027 auf 29,01 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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