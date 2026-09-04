Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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04.09.2026 20:27:13
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Freitagabend mit Aufschlag
Die Aktie von Ulta Beauty zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 566,57 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Ulta Beauty-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 566,57 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'714 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 566,85 USD. Bei 555,07 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Ulta Beauty-Aktie belief sich zuletzt auf 74'169 Aktien.
Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 714,77 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 443,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 21,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Ulta Beauty seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ulta Beauty am 27.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,55 USD, nach 5,78 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Ulta Beauty im vergangenen Quartal 3.04 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ulta Beauty 2.79 Mrd. USD umsetzen können.
Experten gehen davon aus, dass Ulta Beauty im Jahr 2027 28,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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