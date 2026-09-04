Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Freitagnachmittag stärker

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 563,85 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'726 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Ulta Beauty-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 566,51 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 555,07 USD. Bisher wurden heute 20'128 Ulta Beauty-Aktien gehandelt.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 714,77 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 21,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.07.2026 bei 443,90 USD. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 27,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Ulta Beauty-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 27.08.2026 hat Ulta Beauty in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,78 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 3.04 Mrd. USD gegenüber 2.79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Ulta Beauty ein EPS in Höhe von 28,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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