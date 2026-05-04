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04.05.2026 20:27:13

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Abend mit Kurseinbussen

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Abend mit Kurseinbussen

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 522,58 USD.

Ulta Beauty
411.70 CHF -1.79%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr rutschte die Ulta Beauty-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,8 Prozent auf 522,58 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'198 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Ulta Beauty-Aktie bei 518,53 USD. Bei 529,38 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 88'796 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 714,77 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Kursplus von 36,78 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.05.2025 bei 386,50 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 26,04 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Ulta Beauty-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Ulta Beauty am 12.03.2026. Das EPS wurde auf 8,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.49 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.90 Mrd. USD ausgewiesen.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,61 USD je Ulta Beauty-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com

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Short 13’823.23 13.97 SE3BRU
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SMI-Kurs: 13’003.33 04.05.2026 17:30:11
Long 12’484.29 19.90 S33BNU
Long 12’197.62 13.97 SMWBHU
Long 11’664.01 8.91 S7MBDU
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