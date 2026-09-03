Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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03.09.2026 20:27:13
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty legt am Donnerstagabend zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Ulta Beauty. Zuletzt stieg die Ulta Beauty-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 555,48 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Ulta Beauty-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 555,48 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'754 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Ulta Beauty-Aktie bis auf 567,57 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 559,27 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 99'960 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 714,77 USD erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 22,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 443,90 USD erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Ulta Beauty-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Ulta Beauty am 27.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,78 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent auf 3.04 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 28,98 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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