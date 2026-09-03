Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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03.09.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 552,82 USD.
Die Ulta Beauty-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 552,82 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'704 Punkten liegt. Die Ulta Beauty-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 567,57 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 559,27 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 26'560 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (714,77 USD) erklomm das Papier am 19.02.2026. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 22,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 443,90 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ulta Beauty-Aktie 24,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Ulta Beauty-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 27.08.2026 hat Ulta Beauty die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 5,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 3.04 Mrd. USD gegenüber 2.79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 28,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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