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02.11.2026 20:27:13
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty wird am Abend ausgebremst
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Der Ulta Beauty-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 637,19 USD.
Die Ulta Beauty-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 637,19 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'566 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Ulta Beauty-Aktie bei 630,95 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 640,10 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 54'601 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 714,77 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 443,90 USD ab. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 30,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Ulta Beauty-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Ulta Beauty liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 6,55 USD gegenüber 5,78 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Ulta Beauty mit einem Umsatz von insgesamt 3.04 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,87 Prozent gesteigert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ulta Beauty-Aktie in Höhe von 29,02 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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