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02.11.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty tendiert am Montagnachmittag südwärts
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 634,71 USD.
Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 634,71 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'660 Punkten liegt. Die Ulta Beauty-Aktie sank bis auf 630,95 USD. Bei 640,10 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 18'875 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 714,77 USD erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,61 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.07.2026 bei 443,90 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ulta Beauty-Aktie 30,06 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Ulta Beauty-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ulta Beauty am 27.08.2026. Das EPS wurde auf 6,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3.04 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 2.79 Mrd. USD umgesetzt.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 29,02 USD je Aktie in den Ulta Beauty-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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