Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Freitagabend fester

Im NASDAQ-Handel gewannen die Ulta Beauty-Papiere um 20:26 Uhr 1,2 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'715 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ulta Beauty-Aktie bisher bei 544,30 USD. Bei 537,74 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Ulta Beauty-Aktie belief sich zuletzt auf 35'310 Aktien.

Bei 714,77 USD erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 443,90 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,45 Prozent.

Im Jahr 2026 erhielten Ulta Beauty-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 27.08.2026 legte Ulta Beauty die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,78 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 3.04 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.79 Mrd. USD umgesetzt.

Experten taxieren den Ulta Beauty-Gewinn für das Jahr 2027 auf 29,01 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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