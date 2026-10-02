Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Nachmittag auf grünem Terrain

Um 16:28 Uhr stieg die Ulta Beauty-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 539,54 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'751 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Ulta Beauty-Aktie bis auf 541,77 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 537,74 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ulta Beauty-Aktien beläuft sich auf 8'644 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 714,77 USD. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2026 (443,90 USD). Abschläge von 17,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Ulta Beauty 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Ulta Beauty liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ulta Beauty ein EPS von 5,78 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 3.04 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Ulta Beauty im Jahr 2027 29,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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