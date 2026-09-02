Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Mittwochabend fester

Um 20:26 Uhr stieg die Ulta Beauty-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 557,55 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'670 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ulta Beauty-Aktie bisher bei 559,71 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 545,68 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ulta Beauty-Aktien beläuft sich auf 94'127 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 714,77 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 443,90 USD fiel das Papier am 01.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Verlust von 20,38 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Ulta Beauty-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Ulta Beauty liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ulta Beauty ein EPS von 5,78 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.04 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ulta Beauty einen Umsatz von 2.79 Mrd. USD eingefahren.

Experten gehen davon aus, dass Ulta Beauty im Jahr 2027 28,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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