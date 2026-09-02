Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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02.09.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Anleger greifen bei Ulta Beauty am Nachmittag zu
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Ulta Beauty legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 556,02 USD.
Die Ulta Beauty-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 556,02 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'671 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 556,02 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 545,68 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 24'733 Ulta Beauty-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 714,77 USD. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 443,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 25,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Ulta Beauty-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ulta Beauty am 27.08.2026. Es stand ein EPS von 6,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ulta Beauty noch ein Gewinn pro Aktie von 5,78 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.04 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.79 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Experten taxieren den Ulta Beauty-Gewinn für das Jahr 2027 auf 28,98 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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