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Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031

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01.10.2026 20:27:13

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Abend mit Kursabschlägen

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Abend mit Kursabschlägen

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Ulta Beauty-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 543,05 USD ab.

Ulta Beauty
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Die Ulta Beauty-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 543,05 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'668 Punkten steht. Im Tief verlor die Ulta Beauty-Aktie bis auf 540,83 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 546,05 USD. Der Tagesumsatz der Ulta Beauty-Aktie belief sich zuletzt auf 30'492 Aktien.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 714,77 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ulta Beauty-Aktie. Bei einem Wert von 443,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,26 Prozent.

Ulta Beauty-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 27.08.2026 äusserte sich Ulta Beauty zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 6,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ulta Beauty noch ein Gewinn pro Aktie von 5,78 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Ulta Beauty im vergangenen Quartal 3.04 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ulta Beauty 2.79 Mrd. USD umsetzen können.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,01 USD je Ulta Beauty-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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