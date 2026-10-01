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Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031

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01.10.2026 16:29:00

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty tritt am Donnerstagnachmittag auf der Stelle

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty tritt am Donnerstagnachmittag auf der Stelle

Die Aktie von Ulta Beauty zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne grosse Bewegung. Die Ulta Beauty-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 546,65 USD.

Ulta Beauty
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Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Ulta Beauty-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 546,65 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'636 Punkten notiert. Die Ulta Beauty-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 551,96 USD. Bei 544,74 USD markierte die Ulta Beauty-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 546,05 USD. Zuletzt wechselten 9'510 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 714,77 USD an. 30,75 Prozent Plus fehlen der Ulta Beauty-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.07.2026 bei 443,90 USD. Mit Abgaben von 18,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Ulta Beauty-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Ulta Beauty veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 6,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.04 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ulta Beauty einen Umsatz von 2.79 Mrd. USD eingefahren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 29,01 USD je Aktie in den Ulta Beauty-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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