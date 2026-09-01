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Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031

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01.09.2026 20:27:13

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Dienstagabend fester

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Dienstagabend fester

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Ulta Beauty-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Ulta Beauty
444.02 CHF 1.65%
Kaufen Verkaufen

Die Ulta Beauty-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 545,69 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'631 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 551,96 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 527,84 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 112'457 Ulta Beauty-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 714,77 USD erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 23,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.07.2026 bei 443,90 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Verlust von 18,65 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Ulta Beauty seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Ulta Beauty liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 5,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 3.04 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.79 Mrd. USD umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ulta Beauty einen Gewinn von 28,98 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
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