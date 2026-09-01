Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Dienstagnachmittag im Plus

Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 544,00 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'655 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Ulta Beauty-Aktie sogar auf 544,42 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 527,84 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 30'016 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 714,77 USD. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ulta Beauty-Aktie. Am 01.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 443,90 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 18,40 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Ulta Beauty-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ulta Beauty am 27.08.2026. In Sachen EPS wurden 6,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ulta Beauty 5,78 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ulta Beauty im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.04 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 28,98 USD je Ulta Beauty-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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