Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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02.06.2026 22:42:39
Ulta Beauty Q1 Profit Rises 12%; Raises FY EPS Outlook
(RTTNews) - Beauty retailer Ulta Beauty Inc. (ULTA) on Tuesday reported an increase in profit for the first quarter, driven by broad-based growth across channels and product categories.
Net income increased to $340.47 million, or $7.74 per share, from $305.05 million, or $6.70 per share, a year earlier.
Net sales rose 11.1% to $3.16 billion from $2.85 billion in the prior-year period. Comparable sales increased 5.3%, driven by a 3.7% increase in average ticket and a 1.6% increase in transactions.
Gross margin expanded to 40.1% from 39.1%, while operating margin edged up to 14.2% from 14.1%.
For fiscal year 2026, Ulta maintained its forecast for 6% to 7% net sales growth and 2.5% to 3.5% comparable sales growth, while raising its earnings outlook to $28.36 - $28.80 per share from its prior forecast of $28.05 - $28.55 per share.
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.Weiterlesen!